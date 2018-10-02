دبابات صدت عدوانا على لبنان تواجه الإرهاب في سوريا

تم رصد دبابات "تي-72 أورال" في سوريا.

وشوهدت دبابات من طراز "تي-72 أورال" وسط تلول الصفا التي تشهد معارك ضارية بين وحدات الجيش السوري وفلول الإرهابيين.

#SAA T-72 Ural, ZSU-23-4 Shilka and BMP-1 in the Safa Volcanic area, Sweida. pic.twitter.com/ZoGRyTCeue — Jason Jones (@DPRKJones) September 28, 2018

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وتعد دبابات "تي-72 أورال" من احتياط الجيش العربي السوري.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابات "تي-72 أورال" دخلت إلى الخدمة في الجيش السوري في بداية الثمانينات، واستخدمت للمرة الأولى في صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 1982.

ودبابة "أورال" هي النسخة التصديرية لدبابة "تي-72"، وأنتجها مصنع يقع في مدينة نيجني تاغيل الروسية.

وتم تسليح دبابة "تي-72 أورال" بمدفع عيار 125 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم وهو سلاح مضاد للطائرات.

وتستطيع دبابة "تي-72 أورال" التي تعادل قوة محركها 780 قوة حصانية، أن تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبد. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر.

يجدر بالذكر أن تلول الصفا هي صبة بركانية تقع في جنوب شرق سوريا.