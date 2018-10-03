قوات الفضاء الروسية تكشف أكثر من 40 عملية إطلاق لصواريخ فضائية وبالستية في 2018

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية قامت في عام 2018 بتتبع 40 عملية إطلاق صواريخ فضائية وبالستية عابرة للقارات محلية وأجنبية، وفقا للمعلومات البيانية عن أنشطة هذه القوات في عام 2018، التي نشرتها اليوم الأربعاء، "كراسنايا زفيزدا"، (النجمة الحمراء) الصحيفة الرسمية للقوات المسلحة الروسية.

© Sputnik . Роман Соколов رئيس وكالة الفضاء الروسية: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على الوكالة

موسكو- سبوتنيك . وأشارت الصحيفة، إلى أنه في 2018، رافقت القوات الفضائية 14 عملية إطلاق من قواعد بايكونور وبليسيتسك وفوستوتشني.

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذه الفترة، حذرت القوات 10 مرات حول اقتراب خطر لأجسام فضائية من المجموعة المدارية الروسية.

وكانت القوات الفضائية الروسية قد كشفت في 2017، أكثر من 60 عملية إطلاق لصواريخ بالستية وفضائية أجنبية وروسية.