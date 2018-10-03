"مضيعة للوقت"...هكذا وصفت عمليات المقاتلة "الشبح" الأمريكية

انتقد موقع "The National Interest" استخدام القوات الجوية الأمريكية مقاتلة "F-35B" في أفغانستان، ووصف الموقع استخدام الطائرة "الشبح" الباهظة الثمن لقصف هذه المواقع بأنه "مضيعة للوقت".

الموقع الأمريكي وفي مقالة نشرها، تحدث فيها عن الجدوى من استخدام طائرة باهظة الثمن في قصف مواقع في أفغانستان.

ووصف قصف طائرة يصل ثمنها لـ115 مليون يورو لتدمير "RPG" و "AK-47" بأنه مضيعة للوقت.

وأضاف الموقع بأن الطائرة قطعت مسافة تقارب الألف ميل في اتجاه واحد، واستخدمت أسلحة باهظة الثمن يتراوح سعرها من 19 ألف دولار و حتى 22 ألف دولار لتدمير أهداف بسيطة.

وتحدث الموقع عن أن استخدام أموال الضرائب الأمريكية لقصف مثل تلك المواقع لا يعتبر استخدام أمثل لتلك الأموال، حيث توجد العديد من الطائرات الأمريكية في أفغانستان والأفضل كان استخدامها بدل طائرة "الشبح" الثمينة.

كما أعاد الموقع نص الخطاب الذي تحدث فيه نائب وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، عن ضرورة إيجاد طرق لتوفير الأموال والوقت، قبل قيام الطائرة بعملياتها.

يذكر بأن مشروع "Lockheed Martin F-35 Lightning II"، المخصص لإنتاج هذا النوع من الطائرات يعتبر الأغلى و الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفقت ما يقارب النصف تريليون دولار على المشروع.

ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 150 مليون دولار، وكل ساعة طيران تكلف 35 ألف دولار.