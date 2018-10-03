العراق يطور قنابل جديدة لـ "الدبابات الطائرة" (صور)

تواصل القوات الجوية العراقية بنشاط استخدام "الدبابات الطائرة" - طائرات الهجوم من طراز "سو-25". علاوة على ذلك، أنشأت القوات العراقية قنابلها الخاصة لأجل هذه الطائرة.

ونشرت الصور على شبكة الإنترنت، يظهر فيها اختبارات القنابل الجوية شديدة الانفجار.

وفقا لمصادر مختلفة، تملك القوات الجوية العراقية أكثر من عشرين من هذه الطائرات الحربية. بدأت عمليات التسليم الأولى في يونيو/حزيران 2014. وكانت جبهات الحرب مع التنظيم الإرهابي "داعش" في العراق في حالة حرجة، وطلب العراق مساعدة عاجلة. وتم تسليم الدفعة الأولى من 5 طائرات هجومية إلى بغداد بوساطة طائرة النقل "أ إن-124".

طائرة su25 تابعة للقوة الجوية / السرب109 خلال تجربة القاء نماذج من قنابل "فاب" تصميم وصناعة شركة الصناعات الحربية العراقية.#القوة_الجوية_العراقية#IQAF pic.twitter.com/CPiNRokgCF — IRAQI AIR FORCE (@iqAirForce) October 2, 2018

كما اشترى صدام حسين هذه الطائرات من الاتحاد السوفيتي خلال الصراع الإيراني العراقي، واستخدمت الطائرات الهجومية بنجاح خلال الحرب الدموية.

ولعبت مروحيات مي-35أم" و"مي-28" الروسية الصنع دورا مهما أيضا في الحرب مع الإرهاب.