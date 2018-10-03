هيمنة الولايات المتحدة انتهت..."إس-300" في سوريا

لقد أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية بصوت واحد أن روسيا لن تجرؤ على تسليم "إس-300" إلى سوريا، ستخاف وسوف ترفض في اللحظة الأخيرة.

ولكن روسيا فعلتها وأرسلتها، فقد نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتفريغ منظومة صواريخ "إس-300" من طائرة نقل. ونشرت قناة "زفيزدا" فيديو.

ويظهر في الفيديو كيف يتم التفريغ من طائرات النقل "أ إن-124" روسلان.

وتم اتخاذ القرار بإرسال "إس-300" إلى سوريا بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" التي كانت عائدة إلى قاعدة حميميم، خلال قصف مقاتلات إسرائيلية مواقع في اللاذقية، أسقطت الدفاعات الجوية السورية الطائرة بالخطأ وقتل 15 جنديا.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الطيارين الإسرائيليين قاموا بالتغطي ب"إيل-20". الهجوم. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن اللوم يقع بالكامل على الجانب الإسرائيلي.

وبعد أسبوع، أعلن عن تدابير لتحسين أمن الأفراد العسكريين الروس في سوريا، بما في ذلك ليس فقط تسليم "إس-300"، ولكن أيضا تجهيز مراكز القيادة في أنظمة الدفاع الجوي السورية بأنظمة التحكم الآلي، ونشر منظومات حرب إلكترونية.

وأعلن شويغو في اجتماع لأعضاء مجلس الأمن أنه طبقا لقرار الرئيس، بدأ بتنفيذ عدد من التدابير الموجهة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية العسكريين، مؤكدا استكمال توريد منظومة "إس-300"، وتشمل 49 وحدة من المعدات: رادارات استشعار، أنظمة التعريف الرئيسية، وآلات التحكم، وأربعة منصات إطلاق.

وأشار شويغو إلى أن تدريب وحدات وطواقم الجيش السوري على منظومة صواريخ "إس-300" يحتاج لمدة ثلاثة أشهر.

وكتب موقع planet-today تعليقا على الأنباء هكذا انتهت الهيمنة الأمريكية. العالم من جديد متعدد الأقطاب. وروسيا في هذا العالم هي واحدة من أقوى الأقطاب. ومهما استفزوا روسيا، فإن روسيا ستدافع عن مصالحها في كل مكان وفي كل زمان.