الدفاع الروسية تحمي المدن بالدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي

وافق الجيش الروسي على مفهوم حماية المدن، والمؤسسات الاجتماعية المهمة، والوحدات العسكرية، والبنية التحتية للطرق والبنية الصناعية بأنظمة دفاعية صاروخية غير استراتيجية.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن سيتم توجيه الأنظمة غير الاسراتيجية للحماية إلى الطائرات الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية. هذه الأنظمة قادرة على اعتراض مثل هذه التهديدات والدفاع عن المنشآت الاستراتيجية للبلاد.

© Sputnik . Vitaliy Ankov ماذا تظهر مقارنة بين "إس-300" و"إس-400"

في المستقبل، سيكون على الاستراتيجية الدفاعية للمدن التي وافقت عليها وزارة الدفاع حماية المواقع ذات الأهمية الاجتماعية في المدن — الجسور، تقاطعات السكك الحديدية.

وسيكون أساس الأنظمة غير الاستراتيجية منظومات متنقلة على شاحنات، بحيث يمكن نشرها بسرعة في غضون ساعات. ومع ذلك، فإن مداها غيرطويل.

وفقا للخبراء، فإن الصواريخ الباليستية غير الاستراتيجية ذات السرعة العالية، يمكن أن تناور في الجزء الأخير من الرحلة، لذلك ليس من السهل اعتراضها. وأسلحة الدفاع الجوي الحالية ليست دائما فعالة ضدها.