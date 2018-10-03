بعد "إس-400"...الهند مهتمة بالدبابات الروسية تي-14 "أرماتا"

يخطط الجيش الهندي للحصول على 1770 دبابة قتال رئيسية في إطار (برنامج FRCV ) ليحل محل "تي-72" القديمة.

وأكثر دبابة محتملة تريد الحصول عليها الهند هي الدبابة الروسية تي-14 "أرماتا" الجديدة، والعقد قد يتجاوز 4.5 مليار دولار.

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا والهند توقعان عقد توريد منظومة "إس-400"

ووصل رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال بيبين راوات، إلى روسيا في زيارة ستستغرق ستة أيام. وسيجتمع الوفد العسكري برئاسة الجنرال مع قيادة القوات المسلحة الروسية وسيزور عددا من التشكيلات العسكرية والمؤسسات العسكرية.

ومن المتوقع أنه خلال المفاوضات، سيتم ستناقش مسألة شراء دبابات "تي-14". ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، سيقوم روات بزيارة وحدة يتم فيها تشغيل دبابة "أرماتا".

ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الأن.

بدأ برنامج FRCV في نوفمبر 2017. وهو ينص على شراء الدبابات ذات الخصائص المحددة. تتوافق "أرماتا و "أوبلوت" الأوكرانية، و"كي2 بلاك بانتير" الكورية الجنوبية مع هذا البرنامج. وفقا للخطة، سيتم إنتاج الدبابة الجديدة من قبل شركة هندية خاصة بالتعاون مع مصنع أجنبي للمعدات الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي المعدات الروسية هي العمود الفقري للوحدات المدرعة للجيش الهندي.

كما يدرس الجيش الهندي إمكانية تطوير دبابات "تي-72" الخاصة به. على وجه الخصوص، يقترح تركيب محركات أكثر قوة عليها.