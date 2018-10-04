مناورات بهلوانية...فيديو مذهل من قمرة قيادة مقاتلة "ميغ-29"

وتم نشر فيديو لهذه المناورات على موقع وزارة الدفاع الروسية. وقامت طواقم "ميغ-29بي" بالتدرب على اعتراض الأهداف الجوية وإجراء مناورات بهلوانية. وجرت المناورات في إطار تدريبات الطيران التكتيكية الروسية والصربية "بارس-2018" التي تجري في صربيا.

وقامت طائرتان بالإقلاع والهبوط على مسافات قريبة جدا. ونفذ الطيارون مهام الكشف عن الطائرة التي انتهكت المجال الجوي وتدمير الأهداف الافتراضية. ويمكن مشاهدة الفيديو لترى كيف حصل هذا، والفيديو التقط بكاميرا Go-Pro، الموجودة في قمرة قيادة إحدى الطائرات.

​وقال الكابتن، ألكسندر تسابكو: "هدفنا- التدرب على القتال الجوي الثنائي والقتال الجوي الإحادي. الأن نحن حلقنا بشكل منفرد. لقد أظهر زميلي الصربي المهارة الرائعة. كل شيء جيد".

في بداية الرحلة، قام الطياران الروسي والصربي برحلة تمهيدية وقاما بالتحليق في المنطقة للقيام بالإجراءات التالية. وبعد ذلك، فرق مشتركة بمناورات بهلوانية، وقد كانت الرحلات على ارتفاعات يزيد عن ألف متر.

بالإضافة إلى ذلك، تدرب الطاقم على إيجاد المكان الأفضل في الهواء أثناء الهجوم وكذلك الابتعاد عن الضربة.