خطوات أخرى تتبع تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا

قال نائب وزير الدفاع الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر، إن خطوات أخرى تحدث عنها وزير الدفاع الروسي ستتبع تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا.

وأشار فيرشينين إلى أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا، قائلا: "بالفعل، تم تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، التي ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي، وأؤكد على الدفاع. وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات، التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation "إس-300" السورية قادرة على كشف المقاتلات "الشبح" الأمريكية

وأضاف: "هذا، بالطبع، سيغير الوضع على الأرض".

وعلق فيرشينين على تصريحات إسرائيل حول تسليم "إس-300" إلى سوريا، قائلا: "نعول على عقلانية الزملاء الإسرائيليين، فيما يتعلق بالإجراءات في المنطقة.

وأكد فيرشينين أن سوريا يجب ألا تتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات غير المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي شويغو قد أعلن، يوم 24 أيلول/سبتمبر، عن إجراءات تعزيز أمن القوات الروسية في سوريا بعد حادث الطائرة "إيل-20"، التي حملت روسيا مسؤولية إسقاطها على عاتق إسرائيل.