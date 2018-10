خطوات أخرى تتبع تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا

وأشار فيرشينين إلى أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا، قائلا: "بالفعل، تم تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، التي ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي، وأؤكد على الدفاع. وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات، التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation