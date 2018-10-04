"إس-300" السورية قادرة على كشف المقاتلات "الشبح" الأمريكية

أعلن رئيس تحرير مجلة "ناتسونالنيا أوبورونا" (الدفاع الوطني)، إيغور كورتشينكو، أن منظومات "إس-300" التي أرسلتها روسيا إلى سوريا ستكشف المقاتلات الشبح الأمريكية "إف-22" إذا استخدمت.

وقال كورتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "منظومات إس-300 وإس-400 تكشف المقاتلات الشبح. وسيتم رصد طائرات إف-22 أو إف-35 في حال ظهورها في سماء سوريا. لا يوجد مقاتلات "مخفية". وبإنشاء أنظمة دفاع جوي فعالة، تضمن سلامة سوريا، والرادارات تراقب المجال الجوي وترصد أفعال أي طائرة حربية، وسيتم كشف الطائرات الأمريكية. ستتخذ القيادة الروسية الإجراءات اللازمة في هذه الحالة".

© Sputnik . Pavel Lisitsyn الكشف عن نوع وخصائص "إس-300" السورية (فيديو)

وذكر موقع The Drive في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام المقاتلة الشبح "إف-22" والطائرة المضادة للرادارات "إف-16 سي جي" للقيام بعمليات جوية في سوريا، ردا على إرسال المنظومة الروسية "إس-300" إلى دمشق.

وأضاف أنه في بداية الحملة العسكرية في سوريا، عندما كانت الخطوات الانتقامية المحتملة للقوات السورية لا تزال غير واضحة، استخدم سلاح الجو الأمريكي طائرات F-22 و F-16CJ ، والتي صممت لقمع وتدمير الدفاع الجوي للعدو. مشيرا إلى أنه يتم الآن استخدام إف-22 في العمليات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية.

وقد تم اتخاذ قرار تزويد سوريا ب"إس-300" بعد 17 سبتمبر/أيلول، عندما تم إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية، والتي كانت عائدة إلى قاعدة حميميم. وأسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة الاستطلاع الروسية خلال قصف أربع طائرات من طراز "إف —16" الإسرائيلية على مواقع في اللاذقية، مما أسفر عن مقتل 15 عسكريًا.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطيارين الإسرائيليين قاموا بالتغطي ب"إيل-20". وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن المسئولية تقع بالكامل على الجانب الإسرائيلي.