ظهور "جيمس بوند" في سوريا (صور)

أظهر الجيش السوري "تي-35-85"، وعلى ما يبدو كانت محفوظة في قواعد التخزين للقوات السورية.

أظهر الجيش السوري دبابة "تي-35-85"، وعلى ما يبدو كانت الدبابة القتالية مخزنة في قواعد التخزين للقوات السورية، وتحمل رقم 007 وأطلق عليها اسم دبابة "جيمس بوند".

ووصلت أول دبابات من هذا النوع إلى سوريا في آواخر الخمسينات. وبالإضافة إلى الاتحاد السوفيتي كانت تشيكوسلوفاكيا ترسل دبابات من هذا النوع من إنتاجها بموجب ترخيص، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وعدلت سوريا الدبابة بشكل طفيف، لقد ثبتت عليها مدفع "دي شي كي" عيار 12.7 ملم.

واستخدمت القوات السورية دبابة "تي-34-85" بنشاط خلال صد العدوان في مرتفعات الجولان.

وبدأ استبدال الدبابات منذ بداية العقد الجديد بدبابات أحدث منها "تي-55" و"تي-62".

ومع بداية الحرب الأهلية السورية، كان يمكن رؤية دبابات T-34-85 المتبقية فقط في قواعد التخزين، وكذلك في المعارض والمتاحف. لذلك، ليس من المستغرب أن تثير الدبابة إعجاب مستخدمي الإنترنت.