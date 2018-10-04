الدفاع الروسية تعلن عن إطلاق النار من منظومات "سارمات" الحديثة (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ القوات الفضائية منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، لعمليتي إطلاق من منظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات الحديثة "سارمات" وإطلاق من منظومة "يارس".

وأشارت الوزارة إلى أن اختبارات الرماية لمنظومة "سارمات" أجريت في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وآذار/مارس من عام 2018.

كما تم إطلاق صواريخ "سويوز-16.2" و"سويوز-2. 1بي"، إضافة إلى الصاروخ الحامل " روكوت " من قاعدة "بليسيتسك".

وذكرت الوزارة أن 14 صاروخا أطلق من قاعدتي "بليسيتسك" و"بايكونور" خلال هذه الفترة.

وأضافت الوزارة "نفذت قوات التحكم الأوتوماتيكي بالأجهزة الفضائية الروسية، التابعة للقوات الفضائية الروسية، أكثر من 500 ألف عملية تحكم بالمجموعة الفضائية المدارية الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الفضائية الروسية تحتفل اليوم بعيدها. إذ تم في عام 1957 وضع بداية لعصر الفضاء في الاتحاد السوفييتي. وتم إطلاق أول قمر اصطناعي بنجاح من قاعدة "بايكونور".

وسيحل صاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات محل أتقل صاروخ في العالم "فيوفودا"، حسب تصنيف الناتو "ساتانا". وقد بدأت أعمال تطوير مشروع "سارمات" عام 2011. وسيدخل الصاروخ الخدمة في القوات الروسية بحلول عام 2020.