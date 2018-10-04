توقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط الطائرة الروسية... هل تنفذ إسرائيل وعودها

قال المحلل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية روي شارون إن إسرائيل لم تهاجم سوريا منذ أسبوعين ونصف الأسبوع بعد إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20".

وأضاف شارون: "قد سمعنا من نتنياهو وغيره من ممثلي الحكومة حول توجيه أمر إلى العسكريين بمواصلة الإجراءات ضد تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا"، مشيرا إلى أنه من الواضح الآن تغيير قواعد اللعبة، حسبما أفاد موقع "ميغ نيوز".

Ministry of Defence of the Russian Federation خطوات أخرى تتبع تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا

وأشار إلى أن الأزمة في العلاقات مع روسيا أعمق بكثير مما بدت عليه سابقا وستضطر إسرائيل الآن إلى استخدام وسائل لم تستعملها من قبل في سوريا.

وأكد المحلل العسكري أن "إس-300" في سوريا ليست مجرد صواريخ، بل هي منظومة حرب إلكترونية متقدمة جدا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت، يوم الأربعاء، فيديو تسليم منظومة "إس-300" إلى الجانب السوري.

وردت إسرائيل على ذلك بالتجهيز لعمليات عسكرية في سوريا.

وذكرت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا. وأعربت عن أملها بعقلانية إسرائيل في هذه المسألة.