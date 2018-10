توقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط الطائرة الروسية... هل تنفذ إسرائيل وعودها

وأضاف شارون: "قد سمعنا من نتنياهو وغيره من ممثلي الحكومة حول توجيه أمر إلى العسكريين بمواصلة الإجراءات ضد تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا"، مشيرا إلى أنه من الواضح الآن تغيير قواعد اللعبة، حسبما أفاد موقع "ميغ نيوز".

Ministry of Defence of the Russian Federation