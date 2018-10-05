شاهد... مقاتلات سعودية تهبط في تونس

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية تونس للمشاركة في المناورات الجوية السعودية التونسية، بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة، حيث كان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان، وقائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، وعدد من ضباط الجانبين.

وأوضح الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان، عند استقبال القوة المشاركة في المناورات، أن "وصول الطائرات المقاتلة للقوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة يعني الانطلاق الفعلي لتنفيذ المناورات مع جيش الطيران التونسي".

من جانبه، أوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، أن جميع المقاتلات جاهزة لبدء تنفيذ المناورات مع جيش الطيران التونسي، وسيتم التدريب على عدد من السيناريوهات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني بين الأطقم الجوية والفنية على مستوى الصيانة والتموين والتحضير العملياتي، وكذلك التدريب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة.

من جهته، أكد الرائد الطيار خالد بن أحمد الحارثي، أنه تم إنهاء مرحلة عبور الطائرات المقاتلة بنجاح، وتم الوصول في الوقت المحدد حسب ما خطط له مسبقا.