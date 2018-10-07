وارسو تأمل قرارا أمريكيا في ربيع 2019 بشأن إقامة قاعدة عسكرية ببولندا

قال وزير الخارجية البولندي، ياتشيك تشابوتوفيتش، إن بلاده تأمل أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحلول ربيع 2019 حول إقامة قاعدة عسكرية في بولندا.

موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية البولندي في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، "الجنود هنا بالفعل. (لكن) الاستثمارات بالبنية التحتية في حاجة إلى أن تتوسع لتستوعب القاعدة القائمة"، مضيفا أن "الجوانب العسكرية والسياسية، وكذلك تحديد الموقع، لم يتم تحليلها ومناقشتها بعد، والكثير يعتمد على موقف الكونغرس الأمريكي وما ستنتهي إليه الإدارة الرئاسية الأمريكية والبنتاغون، ولكن نأمل أن يتخذ القرار في الربيع المقبل".

© AFP 2018 / Sergei Supinsky الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقا مع بولندا في مجال الدفاع

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخبر نظيره البولندي، أندريه دودا، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إقامة قاعدة عسكرية في بولندا ، وقال ترامب إن دودا عرض دفع أكثر من 2 مليار دولار تكلفة للقاعدة.

فيما ترى موسكو أن نشر بولندا المحتمل لقاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها سينتهك قانون "روسيا-الناتو" الأساسي.

يذكر أن بولندا اقترحت على الولايات المتحدة نشر فرقة مدرعة أمريكية دائمة الوجود على أراضيها من تلقاء نفسها، وعلى استعداد لتحمل نفقاتها التي تقدر بـ 1.5-2 مليار دولار. تم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو. وقد قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بهذا الخصوص، أن نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا يعد قرارا سياديا، لكن ذلك سيؤدي إلى رد فعل من الجانب الروسي، إذ إن اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود روسيا لا يدعم الاستقرار في القارة.