الكشف عن موعد ظهور منظومة الدفاع الجوي "إس-700"

قال الخبير العسكري الروسي إن منظومة الدفاع الجوي "إس-700" لن تظهر قبل 5-10 سنوات.

فقد قال الخبير لوكالة "سبوتنيك" إن عملية إنتاج "إس-500" بكميات كبيرة تبدأ حاليا، مشيرا إلى ضرورة مرور فترة من الزمن لاستخدامها من قبل القوات المسلحة، على سبيل المثال 5 أو 10 سنوات، ليتم بعد ذلك النظر في خطة الدفاع الجوي الفضائي، أي مكونات المنظومات وانتشارها، وسيمكن حينها الحديث عن منظومة جديدة.

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وأضاف الخبير أن منظومة "إس-700" ستظهر في المستقبل البعيد، إن ظهرت، منوها إلى إمكانية إطلاق اسم آخر عليها أو ظهور شيء آخر.

ووفقا لأقواله فإن العمل على منظومات الدفاع الجوي في روسيا جرى وفق تسلسل معين: "إس-75"، "إس-125"، "إس-200"، "إس300"، "إس-400"، إضافة إلى "إس-500"، والعمل عليها في مرحلته النهائية.

وذكر ليونكوف أن منظومة "إس-300" خضعت لعدة تعديلات منذ إطلاقها في عام 1978. فقد تم تزويدها برادارات وصواريخ أحدث. ويعتقد الخبير أن الشيء ذاته سيجري مع "إس-500".

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي كان قد أعلن أن القوات الروسية تستخدم منظومات الدفاع الجوي "إس-500" و"إس-600" و"إس-700"، إضافة إلى "إس-300" و"إس-400".

وأكد أن "إس-700" تغطي كل الكرة الأرضية وقادرة على منع أي طائرة من التحليق.