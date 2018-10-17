الجيش العراقي يحصل على دبابة متفوقة

يجد خبراء دبابة "تي-90إس" العراقية متفوقة على الدبابات الأخرى من صنع روسي.

وتعتبر دبابة "تي-90إس" التي حصل الجيش العراقي عليها من روسيا أحدث نسخة من دبابات "تي-90".

ويرى خبراء أن هذه الدبابة تتمتع بمواصفات تجعلها تتفوق على دبابة "تي-72بي3" التي تعد واحدة من الدبابات الأساسية في الجيش الروسي حالياً.

فمثلا، تعادل قدرة محرك دبابة "تي-90إس" 1130 قوة حصانية بينما تعادل قدرة محركات دبابات "تي-72بي3" التي تمت صناعتها قبل عام 2016، 840 قوة حصانية.

وفي ما يخص التسليح تتميز دبابة "تي-90إس" بوجود المدفع الرشاش الخاص بقائد الدبابة داخل القمرة المغلقة التي تحمي قائد الدبابة من الرصاصات والشظايا.

وتحتوي دبابة "تي-90إس" على شيء آخر تفتقر إليه دبابة "تي-72بي3" هو مولد الكهرباء الإضافي الذي يزود الدبابة بالطاقة حين لا يعمل محركها الأساسي. وإضافة إلى تقليل استخدام الوقود يجعل ذلك الدبابة خفية إلى حد ما.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy دبابة "تي-72"

وميزة أخرى هي أن دبابة "تي-90إس" مزودة بمكيف الهواء وهو شيء آخر لا تزال دبابات "تي-72" التابعة للجيش الروسي تفتقر إليه كما ذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية.