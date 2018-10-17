قوات الإنزال الجوي الروسية - المصرية تحاكي اقتحام مركز قيادة لتنظيم إرهابي

أكدت قيادة قوات الإنزال الجوي الروسية، أن أفراد قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية قاموا بتنفيذ أول تدريب مشترك لهم حيث قاموا بعملية اقتحام لمركز قيادة تنظيم إرهابي وهمي.

© Sputnik . Alexey Kudenko القوات الروسية المحمولة جوا تشارك في مناورات "حماة الصداقة" مع الجيش المصري

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي التابع لقيادة قوات الإنزال الجوي الروسية اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول: "قام أفراد قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية لأول مرة، في إطار تدريبات "حماة الصداقة — 2018" التي تجري في ضواحي القاهرة، بالتدريب على تنفيذ عملية اقتحام مشتركة ضد معسكر يضم عناصر إرهابية وهمية.

وجرت هذه التدريبات في ميدان التدريب الخاص بقوات الإنزال الجوي المصرية، الذي يقع في منطقة صحراوية على بعد 20 كم من القاهرة.

ومن اللافت، أن تلك الفعاليات اتسمت بطابع منسق وهذا ما مكنهم من تنفيذ المهمة المخصصة لهم خلال مدة قصيرة.

يذكر أن تدريبات "حماة صداقة — 2018" التكتيكية الروسية المصرية المشتركة تجري على أرض جمهورية مصر العربية في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

ويشارك في هذه التدريبات ما يزيد عن 400 عسكري من الدولتين و10 قطع من المعدات العسكرية و15 طائرة ومروحية لأغراض مختلفة.