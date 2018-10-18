طائرة روسية تجعل مقاتلة أمريكية هدفا لصواريخها في سماء سوريا

وبيّن الخبر الذي نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في 17 أكتوبر/تشرين الأول أن مقاتلة "إف-15" الأمريكية ظهرت على شاشة جهاز التنشين لطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي.

Истребитель F-15 на прицеле во время дозаправки в небе Сирии. Фото fighter_bomber_ / Instagram pic.twitter.com/VIUhRl0zVp — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 17, 2018

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وتمكنت الطائرة الروسية من الاقتراب من طائرتي "ف-15" حين تزودتا بالوقود من الطائرة الصهريج "ماكدونل دوغلاس كا سي-10 اكستندر" في سماء سوريا، ووضعت إحداهما على لوحة مسافة جهاز تنشين أسلحتها كما ذكرت الصحيفة.

ووفق الخبر فإن الطائرة التي التقطت الصورة التي تُظهر لحظة التقاط جهاز التنشين للطائرة الأخرى، لاحقت طائرتي "إف-15" في الخفاء وابتعدت عنهما بعد أن صوبت أسلحتها نحو إحداهما، في الخفاء.

يذكر أن مقاتلة "سو-35" الروسية لاحقت طائرة "إف-22" الخفية الأمريكية في سماء سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، وجعلتها هدفا لصواريخها بعدما ظهرت على شاشة رادارها.