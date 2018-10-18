بوتين: روسيا تعتمد منظومة "أفانغارد" خلال الأشهر القليلة القادمة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر، أن روسيا ستعتمد منظومة "أفانغارد" في الخدمة لدى القوات المسلحة خلال الأشهر القليلة القادمة.

فقد قال بوتين: "ردا على بناء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية، نقوم بتحسين أنظمة الهجوم لدينا، والعديد منها معتمد لدينا، وسيتم اعتماد البعض الآخر في القريب العاجل، خلال الأشهر القليلة القادمة، وأنا أقصد هنا منظومة "أفانغارد".

وكان بوتين قد أعلن، في آذار/مارس من العام الجاري، عن إنشاء نظام "أفانغارد"، القادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي والعابر للقارات، بسرعة تفوق سرعة الصوت تتجاوز الرقم ماخ بأكثر من 20 مرة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوتين عن أسلحة ليزر جديدة، وغواصة نووية ذاتية القيادة تعمل تحت الماء، وصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.