"بلاك نايت" البريطانية تتحدى "أرماتا" الروسية

قامت بريطانيا بتقديم النموذج الأولي لدبابتها الجديدة التي حملت اسم "بلاك نايت"، والتي تعتبر نموذجا محدثا من دبابة "تشالنجر2".

فبحسب ما نقل موقع "Focus" الألماني، فإن بريطانيا تطور من دبابتها الجديدة لتستطيع الوقوف بوجه الدبابة الروسية "أرماتا".

وبحسب الموقع، فإن "أرماتا" تعتبر الدبابة الأكثر تطورا في العالم، وبعد ظهورها بدأت الدول الأوروبية في تطوير دباباتها لتصبح منافسة لها، في الوقت الذي قامت فيه بريطانيا بتحديث أسطولها القديم من الدبابات.

وأضاف الموقع بأن 400 دبابة من نوع "تشالنجر2" بانتظار التطوير.

وعرضت وزارة الدفاع البريطانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، نموذجا أوليا من دبابتها "بلاك نايت"، حيث يعتزم القائمون على المشروع تحسين الميزات القتالية لها من خلال تزويدها بأنظمة الرؤية الليلية بالإضافة لتزويدها بمجمع دفاعي جديد قادر على اعتراض الصواريخ التي تهددها.

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في الوقت الذي لا يرغب فيه القائمون على المشروع بتغير السلاح الرئيسي للدبابة والذي بحسب الخبراء غير قادر على اختراق دروع الدبابة الروسية.

وتعتبر دبابة "أرماتا" الدبابة الوحيدة من الجيل الثالث، وتم تصنيعها في عام 2010، ومجهزة بمدفع عيار 125 ميليمتر، كما يمكن التحكم فيها عن بعد بشكل كامل.

بالإضافة لتجهيزها بدرع خاص قادر على الصمود بوجه العديد من الصواريخ والقذائف التي تخترق الدروع في أنواع أخرى من الدبابات.