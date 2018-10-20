"سو-33" الروسية بمواجهة "J-15" الصينية... من المنتصر

أجرى الخبير العسكري في مجلة "The National Interest"، تشارلي غاو، مقارنة بين مقاتلتي "CY-33" الروسية ومقاتلة "J-15" الصينية.

فبحسب الخبير تعتبر المقاتلة الصينية نموذج قديم جدا من المقاتلة الروسية "CY-33"، وتابع قائلا أن الصين صنعت المقاتلة بالإعتماد على النموذج الاولي للطائرة الروسية "T-10K" التي كان لابد من إعادة تصميمها بشكل أفضل.

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وأضاف غاو، بأن العيب الأكبر في الطائرة الصينية يكمن في محركاتها التي من نوع "WS-10" القديمة جدا.

وتابع، لطالما كانت إحدى المشاكل الكبيرة للصين هي عدم قدرتها على تصنيع محركات خاصة بطائراتها ولاتزال حتى الآن هذه المشكلة.

وأشار غاو، إلى أن المقاتلة الصينية تحمل كميات أقل من الوقود والذخيرة مقارنة بنظيراتها من مقاتلات الغرب، وذلك بسبب وزنها الثقيل وآلية إقلاعها الصعبة.

وأضاف غاو، بأن المقاتلة الروسية تتميز عن نظيرتها الصينية بأن قوة محركها أقوى ةو اكثر حداثة وتصميمها مريح بالإضافة لتجهيزها بأسلحة ذات تقنية عالية.