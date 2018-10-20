منذ 27 عاما... أول حاملة طائرات أمريكية تصل القطب الشمالي

أصبحت حاملة الطائرات "هاري ترومان" أول سفينة أمريكية من هذه الفئة، تدخل منطقة القطب الشمالي منذ العام 1991.

ويعود آخر تواجد لحاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة لـ"أمريكا" عندما شاركت في تدريبات هناك.

وقال قائد الحاملة، نيك ديينا:"ثلاثون عاما تقريبا مرت على تواجد مثل هذه الحاملة في تلك الظروف، وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية،إلى أن الطاقم أظهر قدرة عالية على التحمل".

وستشارك الحاملة في تدريبات مشتركة تستمر من 25 أكتوبر/تشرين اللاول ولغاية 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيشارك في هذه التدريبات حوالي 50 ألف عسكري من 30 دولة، وستكون هذه المناورات بالقرب من الحدود الروسية.