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10:56 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    قنبلة نووية

    7 معلومات عن أخطر سلاح يهدد العالم

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
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    تعد الأسلحة المتطورة وسيلة الجيوش الحديثة للانتصار في حروب المستقبل، لكن بعض الدول تمتلك أسلحة يمكنها أن تصنع نهاية العالم.

    تفجير القنبلة الذرية فوق هيروشيما
    © RIA Novosti .
    مجلة: أول قنبلة نووية في العالم لم تكن أمريكية
    ويمتلك عدد محدود من دول العالم آلاف القنابل النووية، التي تمثل أخطر سلاح يهدد العالم بأسره، بحسب موقع "ذي بولتن" الأمريكي، الذي أورد 7 معلومات عن الأسلحة النووية.

    1- امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة نووية عام 1945، تلاها الاتحاد السوفيتي، وتجاوز عدد الرؤوس النووية الحربية في ستينيات القرن الماضي إلى أكثر من 20 رأس حربي.

    2- وصل عدد الرؤوس النووية في العالم إلى ذروته في ثمانينيات القرن الماضي متجاوزا 64 ألف رأس حربي.

    3- بدأ عدد الرؤوس النووية في العالم يتراجع منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن وصل أدنى مستوياته عام 2017، وفقا للموقع، الذي أوضح أن عدد الرؤوس النووية في العالم في ذلك العام لم يتجاوز 10 آلاف رأس حربي.

    4- عام 1949 قال الرئيس الأمريكي هاري ترومان، إن الاتحاد السوفيتي اختبر أول قنبلة نووية، وبدأ سباق التسلح النووي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي رسميا.

    5- في عام 1952 اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة هيدروجينية (أقوى من القنابل النووي)، وبعدها بتسعة أشهر اختبر الاتحاد السوفيتي قنبلة هيدروجينية خاصة به، وفقا للموقع الأمريكي.

    6- وصل عدد الدول التي تمتلك رؤوسا نووية حول العالم 9 دول هي أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وإسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية.

    7- تمتلك روسيا أكبر مخزون من المواد النووية يصل إلى 679 طنا متريا من اليورانيوم، و180 طنا من البلوتونيوم، تليها أمريكا التي تمتلك 599 طنا متريا من اليورانيوم، و87.6 طن من البلوتونيوم.

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