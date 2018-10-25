فشل عملية إنزال مدرعة أمريكية من طائرة(فيديو)

خلال فترة اختبار منصة جديدة لهبوط المركبات الثقيلة، قام الجيش بعملية إنزال لعربة مدرعة من طراز "هامفي" قبل دقيقة واحد من الوقت الذي من المفترض أن يكون، مما أدى إلى هبوطها على بعد حوالي الكيلومتر والنصف من منطقة الهبوط في منطقة ريفية، كما نقل موقع "ميليتاريا" الحربي.

وبحسب الموقع، فإنه لم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر الممتلكات الخاصة، ويجري الآن التحقيق في سبب الحادث.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane…

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3 — ~Marietta️ 🎃 (@MariettaPosts) October 25, 2018

ووقعت في العام 2016 حادثة مماثلة مع المظليين الأمريكيين خلال التدريبات الـ173 للواء الإنزال الجوي الأمريكي في قاعدة ألمانية، حيث تحطمت ثلاث سيارات مدرعة من طراز "هامفي" بعد انهيار منصة الهبوط.