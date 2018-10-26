البحرية الروسية تطلق صواريخ من فرقاطة الأدميرال غورشكوف (فيديو)

عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات فيديو على قناة "زفيزدا" الروسية لعملية إطلاق صواريخ من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الموجودة في بحر بارنتس.

وأظهرت اللقطات على القناة عملية إطلاق الصواريخ مباشرة من الفرقاطة في وسط البحر، وتتميز الصواريخ بدقتها وسرعتها والقادرة على ضرب الأهداف المعادية السريعة والمنخفضة.

وفي تفاصيل المناورة الصاروخية، قامت الفرقاطة العسكرية "الأدميرال غورشكوف" باستهداف طائرات معادية من خلال إطلاق صواريخ "بوليميت —ريدت" والتي نجحت بإسقاط الأهداف كلها.

كما أظهر الفيديو كيفية تحليق الطائرات المعادية في السماء ومن بعدها ضربت الأهداف الجوية للعدو.

يذكر أن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" دخلت الخدمة العسكرية في 1 سبتمبر/أيلول 2018.