جنرال أمريكي: غواصات روسيا قاتلة وخطيرة

وقال الجنرال فوغو للقناة الأمريكية " يعملون على إفهامنا أنهم موجودين هنا وهم حاضرون في هذه المنطقة التي تعودنا أن لا نراهم فيها أصلا".
وأكد الجنرال الأمريكي أن الغواصات الروسية الحديثة تعد خطيرة لأنها تحتوي على تقنيات عالية، كما أن هذه الغواصات الجديدة مزودة بصواريخ باليستية قادرة على ضرب أي عاصمة أوروبية.
كما أشاد فوغو بإمكانيات الغواصات الروسية الحديثة.
الجدير بالذكر أن روسيا تمتلك أفضل غواصات في العالم من حيث الإمكانيات العسكرية فهي قادرة على حمل رؤوس نووية وتستخدم الطاقة المتجددة ما يمكنها الدخول في سبات طويل في أعماق البحار لمدة طويلة.
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