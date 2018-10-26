جنرال أمريكي: غواصات روسيا قاتلة وخطيرة

كشف قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال جايمس فوغو، اليوم الجمعة، أن روسيا وسعت نفوذها البحري وباتت تتواجد في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي وهذا أمر غير عادي بالنسبة لحضورها في تلك المنطقة.

وقال الجنرال فوغو للقناة الأمريكية " يعملون على إفهامنا أنهم موجودين هنا وهم حاضرون في هذه المنطقة التي تعودنا أن لا نراهم فيها أصلا".

© Sputnik . Alexei Danichev روسيا تطور "قاتلة غواصات" جديدة

وأشار فوغو أن روسيا تقوم باستثمارات عسكرية ضخمة لتطوير وتحديث الغواصات القديمة، هذا عدا المبالغ الكبيرة الموضوعة لإنشاء غواصات حديثة تواكب العصر وعلى مستوى عالي من الكفاءة العسكرية.

وأكد الجنرال الأمريكي أن الغواصات الروسية الحديثة تعد خطيرة لأنها تحتوي على تقنيات عالية، كما أن هذه الغواصات الجديدة مزودة بصواريخ باليستية قادرة على ضرب أي عاصمة أوروبية.

كما أشاد فوغو بإمكانيات الغواصات الروسية الحديثة.

الجدير بالذكر أن روسيا تمتلك أفضل غواصات في العالم من حيث الإمكانيات العسكرية فهي قادرة على حمل رؤوس نووية وتستخدم الطاقة المتجددة ما يمكنها الدخول في سبات طويل في أعماق البحار لمدة طويلة.