دبابة صينية زرقاء لتدمير الطائرات والأسلحة عالية الدقة (صور)

واختار المهندسون هيكل العجلات المشابه لهيكل المدرعة " ZBL-08" والتي يتم انتاجها إلى وقتنا الحاضر.

76mm naval gun mounted on wheeled armored vehicle. pic.twitter.com/Hxm4miBY0D — dafeng cao (@dafengcao) October 25, 2018

وتم تزويد الدبابة الفريدة بمدفع تلقائي عيار 76 ملم، تم وضعه على برج كبير الحجم. ومن أجل الحصول على دقة عالية أثناء إطلاق النيران، تم إضافة لاقط هوائي خلف المقصورة، ومجمع متعدد لالتقاط الإشارات.

ووفقا لمصادر صينية، بالإضافة إلى إمكانية تدميرها للأهداف صغيرة الحجم، فستكون قادرة على تدمير الطائرات والمروحيات والأسلحة عالية الدقة، وفق موقع "rg".

وسيتم عرض الدبابة المتعددة الأغراض الجديدة في معرض الفضاء الجوي في مدينة تشوهاي الصينية.