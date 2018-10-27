أسطول الشمال يحصل على أول منظومات قطبية شمالية "تور" في نوفمبر

أعلن الجنرال ألكسندر ليونوف أن الأسطول الشمالي سيحصل على القسم الأول من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-أم2دي تي" القطبية الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام.

وستسلم الشركة المصنعة المنظومات لممثلي الأسطول الشمالي في مركز التدريب 726 التابع للدفاع الجوي التابع للجيش في مدينة ييسك. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتعلم الجنود قواعد إدارة أنظمة القطب الشمالي وإطلاق النار.

© Sputnik . Ilja Pitalev روسيا صاحبة القول الفصل بفضل صواريخ "تور"

"تور-أم2دي تي" هو نظام صاروخي مضاد للطائرات مصمم خصيصًا للظروف القطبية. هذه المنظومات قادرة على السير على كافة أنواع الطرق، يمكنها التغلب على أي عقبات، والسباحة. هي لا تهاب أي ظروف مناخية، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة بشكل غير طبيعي. وهي تستعد للمعركة بعد ثوان قليلة من العثور على الهدف.

ويجدر بالذكر أن منظومات القطب الشمالي "تور" عرضت لأول مرة في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو/أيار في الساحة الحمراء في عام 2017.