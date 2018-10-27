روسيا تختبر نظاما لتعطيل الأقمار الصناعية للعدو

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري قوله: "اجتازت منظومة "تيرادا-2إس" الاختبارات بالفعل، وقدمت اللجنة الحكومية توصياتها". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

ووفقا له، سيدير المنظومة مشغلين متخصصين.

في يناير/كانون الثاني 2018 ، أفاد مصدر أن الجيش الروسي في المستقبل القريب سيحصل على أنظمة قادرة على تعطيل الأقمار الصناعية للاتصالات للعدو. ووفقا له، فإن أحد المشاريع هو — "تيرادا-2" ، وبدأ العمل على تطوير الأنظمة في عام 2001.

وأشار المصدر إلى أن هذه المنظومة ستكون قادرة على تعطيل الأقمار الصناعية للاتصالات من الأرض. وتعمل المنظومة عن طريق التشويش الإلكتروني.

وتم توقيع عقد علني في منتدى "آرميا- 2018 " في أغسطس/أب لتزويد وزارة الدفاع الروسية بأحدث أنظمة الحرب الإلكترونية الفريدة من نوعها لقطع اتصالات القمر الصناعي "تيرادا-2.3". وفقا للوزارة، فإن تسليم محطات التشويش من الجيل الجديد سيبدأ هذا العام. ووقع العقد مع مصنع "إليكتروبريبور".