روسيا تطور صاروخا قادرا على اختراق الخرسانة المسلحة

سيحل صاروخ "مونوليت" محل الصاروخ إس- 13، القادر على اختراق طبقة سميكة من الخرسانة المسلحة.

وأعلن المدير العام لشركة "تيخماش"، فلاديمير ليبين لقناة زفيزدا الروسية أن الشركة التابعة لمؤسسة "روستيخ" تطور الصاروخ الجديد "مونوليت" عيار 130 ملم، الذي يعتبر مطورا عن إس-80 إف بي "برونوبويشيك".

© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazunin الانتهاء من اختبار أحدث صاروخ "برونوبويشيك" قريبا

وقال ليبين: "نحن نطور صاروخا جديد "مونوليت" عيار 130 ملم، موجه وعادي".

وأشار إلى أن الصاروخ يعتبر استمرار للعمل على إس-80 إف بي "برونوبويشيك"، ولكن لديه إمكانيات كبيرة.

وأضاف المدير العام أن: "هذا استمرار للعمل لكن بعيار مختلف، ومن الواضح أن مداه مختلف، وفعاليته مختلفة. ويجب أن يحل محل إس-13".

صاروخ إس- —13 هو صاروخ غير موجه للطائرات مصمم لتدمير الطائرات في الخرسانات المسلحة، والمعدات والقوة البشرية للعدو، الموجودة في مخابئ دائمة خاصة. ومداه من 1100 إلى 4000 متر، قادر على اختراق تربة بسمك يصل إلى ستة أمتار وخرسانة مسلحة بسمك متر واحد.