بدء اختبار أحدث سفينة دورية

أعلن ألكسي رويليف، رئيس قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود أن سفينة دورية من مشروع 22160 "فاسيلي بيكوف خرجت لبدء اختبارات الدولة.

ووفقا لإدارة المعلومات، فإن اختبارات الدولة لأحدث سفينة دورية تجري في حقول تدريب أسطول البحر الأسود. وتم الانتهاء من بناء السفينة في مصنع زاليف لبناء السفن في كيرتش، وبعد ذلك في نهاية مارس/آذار من هذا العام، انتقلت إلى نوفوروسيسك حيث خضعت لاختبارات المصنع والرسو بمشاركة الطاقم وفرقة من المصنع، كما تم اختبار تركيب المدفعية.

© Sputnik . Aleksandr Galperin البحرية الروسية تستلم 26 سفينة جديدة

ويتم فحص تشغيل محطة الطاقة الرئيسية للسفينة بأوصاع مختلفة، وأنظمة التحكم بأسلحة السفينة، وتشغيل الاتصالات الراديوية على متن السفينة في هذه المرحلة من اختبارات الدولة.

الجدير بالذكر أنه تم بناء سفينة دورية من مشروع 22160 "فاسيلي بيكوف" في مصنع زيلينودولسك "غوركي" وتم إطلاقها في 28 أغسطس/آب 2017. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، تم سحبها إلى كيرتش (مصنع زاليف).

وطلبت وزارة الدفاع الروسية بناء خمس سفن دورية متسلسلة من مشروع 22160، لكن تأخر بنائها بسبب استبدال الواردات في محطة الكهرباء. جميع سفن السلسلة، باستثناء السفينة الرئيسية "فاسيلي بيكوف"، التي يتم تركيب وحدات الديزل الألمانية MAN عليها، سوف يركب عليها وحدات الديزل التي ينتجها مصنع كولومنا.