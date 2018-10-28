روسيا تبني أول 3 غواصات روبوت نووية خلال عامين

أفاد مكتب لازوريت للتصميم المركزي (نيجني نوفغورود)، ببناء أول 3 نماذج من الغواصات الروبوت الآلي بمحطة طاقة لا هوائية وبمدى أكثر من 10000 كيلومتر، في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة. لا يوجد لدى أي دولة في العالم مثل هذه الغواصات حتى الآن.

وظهرت معلومات حول المشروع عن طريق الإشاعات والتخمينات، في وقت سابق. وأفادت التقارير أن غواصة الروبوت ستكون نووية، لكن مصممو الغواصة الجديدة قالوا إن لديهم مهمة أكثر طموحا: "إنشاء محرك غير نووي أرخص، وأكثر اقتصادا، وأكثر ملاءمة للبيئة، وأوفر". ولكن المهمة الأصعب هي أنه يتوجب على الغواصة الجديدة أن تبحر تحت الماء على طريق البحر الشمالي دون الخروج إلى السطح في عام 2022، دون الاتصال بالأقمار الصناعية الفضائية أو بالعالم الخارجي، وبالاعتماد فقط على ملاحة الروبوت الخاصة.

ويسمى المشروع "سارما" وستحمل نسخته الأولى حمولة مثل معدات علمية. وستكون هذه الغواصة قادرة على الدفاع عن الحدود البعيدة للبلد والقيام بمهام معقدة في تلك المناطق من محيطات العالم، بما في ذلك التنقيب السيزمي.