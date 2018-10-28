ظهور أول صور للمروحية الروسية المستقبلية

تطور روسيا مروحية قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 700 كم / ساعة.

وظهرت معلومات عن المروحية على منتدى Airbase، وبدأت التقارير عن المروحية والصور تنتشر عبر الإنترنت بسرعة، فقد أثارت الطائرة الجديدة اهتماما كبيرا ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في الخارج.

وإذا تم إنتاجها بكميات كبيرة ، فإنها ستكون ثورة حقيقية في صناعة المروحيات العالمية.

ويجري حاليا في روسيا العمل على مروحية فائقة السرعة أيضا، وتم إنشاء مختبر طائر على أساس "مي-24" (التمساح) لتطوير التقنيات، وتمكنت هذه الطائرة بالفعل من الوصول إلى سرعة 400 كم / ساعة أثناء الاختبارات.