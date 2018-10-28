ما هو أخطر سلاح بحري يهدد العالم (فيديو وصور)

تعد المعارك البحرية من أكثر ساحات الحروب تعقيدا لتنوع أسلحتها، التي تشمل غواصات يصعب اكتشافها تحت الماء، وحاملات طائرات تمتلك قوة جوية ضاربة.

Press-service of JSC "PO "Sevmas" تحركات عسكرية بريطانية للرد على الغواصات الروسية

ورغم أن كل سلاح يمتلك قدرات تمكنه من آداء مهام تختلف نسبيا عن الأسلحة الأخرى، إلا أنها جميعا يمكنها إلحاق دمار هائل بالعدو إذا أصبح في مرمى أهدافها، وهو جعل مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تعقد مقارنة بين قوتين عائمتين هما الغواصات وحاملات الطائرات.

ونوهت المجلة إلى قوة الغواصات الألمانية في الحرب العالمية الأولى، التي جعلت بريطانيا على وشك المجاعة بعدما تمكنت من قطع طرق الإمداد البحري، عبر المحيط الأطلنطي، وكيف توجهت بريطانيا نحو حاملات الطائرات، واتخاذ أمريكا واليابان نفس التوجه، حتى أصبحت حاملات الطائرات عنصرا أساسيا في الحرب العالمية الثانية.

وتابعت: "في الحرب العالمية الثانية، لعبت الغواصات وحاملات الطائرات دورا محوريا في الحرب، حيث استطاعت الغواصات الأمريكية أن تقطع الطرق البحرية لليابان، بينما كانت السفن والغواصات الأمريكية والبريطانية تستعد لربح المعركة الثانية في مياه المحيط الأطلنطي.

وفي بداية تلك الحرب كانت الغواصات النازية لا تزال المهيمنة على مياه المحيط الأطلنطي، حيث دمرت العديد من السفن البريطانية والأمريكية، إلا أن طورت كلا الدولتين حاملات طائرات أقل حجما، مزودة بطائرات مضادة للغواصات ووسائل هجومية يمكنها الكشف عن الغواصات وتدميرها.

Aircraft Carriers vs. Submarines: Which Is the Ultimate Naval Weapon for War? https://t.co/M6T6vLErMk — JuVi (@SciteCito) October 28, 2018

وذات الشيئ حدث في المحيط الهادئ بين أمريكا واليابان، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن عدد من المعارك نتج عنها تدمير العديد من الغواصات وحاملات الطائرات.

#FacesOfTheDeep🌊: Introducing Machinist's Mate Auxiliary 2nd Class Trey Morrow, a native of South Carolina a Sailor assigned to the Virginia-class fast-attack submarine USS Hawaii (SSN 776).#CSP #Submarine #OnsceneUnseen pic.twitter.com/0dYp7uNck6 — Pacific Submarines (@PacificSubs) October 22, 2018

وفي حقبة الحرب الباردة، اشتدت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي للهيمنة على البحار والمحيطات، وحشد كلا الطرفين غواصات وحاملات طائرات بقدرات غير مسبوقة من الناحية التقنية.

We are proud to support French Navy fleet with RIFAN2, providing secure intranet Protocol voice and data communications.

More than 60 vessels are now equipped ranging from aircraft carriers and front-line frigates to support ships and submarines.https://t.co/fFrA1s1f4Y pic.twitter.com/3lzJDEOzZk — Airbus Defence (@AirbusDefence) October 25, 2018

ولفتت المجلة إلى أن في الوقت الحالي أصبحت المعارك بين الغواصات وحاملات الطائرات نادرة، لأن الحروب بين الدول التي تملك تلك الأسلحة نادرة أيضا، لكن المخططين العسكريين مازالوا يواصلون الاستعداد لها.

Is Japan Destined to Have Aircraft Carriers Armed with F-35s? https://t.co/sIkHH4dJkm — Shelshand (@Shelshand) October 28, 2018

وأضافت المجلة: "ستبقى الغواصات مصدر رعب للأعداء بالقرب من حدودهم البحرية في حروب المستقبل، بينما ستكون قوة حاملات الطائرات مقترنة بالقوة التدميرية والقدرات التكنولوجية للقوة الجوية التي تحملها".

The Navy Never Got Its Dream Weapon: Stealth Bombers Flying from Aircraft Carriers https://t.co/h47wCOxiy6 — National Interest (@TheNatlInterest) October 27, 2018

وتابعت: "ستبقى الغواصات مصدر قلق لحاملات الطائرات في حروب المستقبل، التي أصبحت فيها حاملات الطائرات تمتلك أسلحة يمكنها اكتشاف الغواصات على بعد يكفي لتدميرها".