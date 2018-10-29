أنظمة "إس-400 " تجري تدريبات لصد هجوم على قاعدة جوية

أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، اليوم الاثنين، أن أطقم تشكيل أنظمة صواريخ "إس-400" أجرت تدريبات على إطلاق الصواريخ في محاكاة لصد هجوم على القاعدة الجوية للقاذفات الاستراتيجية في مقاطعة ساراتوف الروسية.

سامارا — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنطقة: "أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس —400" التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى قامت بتدريبات لصد هجوم على القاعدة الجوية للقاذفات الاستراتيجية في منطقة ساراتوف".

ويشار إلى أن التدريبات تم تنفيذها كجزء من تفقد السيطرة على قوات المنطقة العسكرية الوسطى لعام 2018 ، وسيتم تلخيص نتائجها في تشرين الثاني/نوفمبر، خلال اجتماع المجلس العسكري للمنطقة.

ووفقا للمكتب الصحفي، استمرت التدريبات العملية طوال اليوم، خلال النهار والليل. وأثناء هذه العملية، قامت محطات الرادار بأداء مهام تحديد هوية الأهداف، وإصدار مؤشرات الهدف وتتبع الأهداف الجوية في منطقة المسؤولية في ظروف الاستخدام النشط للحرب الإلكترونية من قبل العدو. وأجرت أنظمة القاذفات عملية إطلاق الإلكترونية، ونجحت في ضرب الصواريخ المجنحة الفردية والجماعية المفروضة للعدو الوهمي.

وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "إس-400 " أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات المدى البعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.