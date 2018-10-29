في 9 سنوات... شمال أفريقيا يشهد حدثا عسكريا هائلا

تعتمد غالبية دول العالم نسبة من دخلها القومي للإنفاق على الجيوش وتسليحها، وتختلف تلك النسبة من منطقة إلى أخرى، لكنها تصل إلى أعلى مستوياتها في أوقات الصراع.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy كم ينفق العالم على شراء السلاح كل عام

رصد موقع " ستاتيستا " الأمريكي حجم التغيرات، التي شهدها الإنفاق العسكري العالمي خلال 9 سنوات تمتد في الفترة بين عامي 2008 و2017.

ونشر الموقع رسما بيانيا يوضح نسبة التغير في الإنفاق العسكري في كل منطقة من مناطق العالم، مشيرا إلى أن المفاجأة كانت في شمال أفريقيا، التي وصلت فيها نسبة الزيادة خلال تلك الفترة إلى 105 في المئة.

وجاءت منطقة شرق آسيا في المرتبة الثانية عالميا، حيث زادت نسبة الإنفاق العسكري بها بمقدار 65 في المئة، تلتها مناطق وسط وجنوب آسيا، التي وصلت نسبة الزيادة بها إلى 47 في المئة، في حين كانت الزيادة في منطقة جنوب شرق آسيا 39 في المئة.

واحتلت مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي المرتبة الخامسة بزيادة نسبتها 39 في المئة أيضا، تلتها أوروبا الشرقية، التي وصلت النسبة فيها إلى 33 في المئة.

“In fiscal year 2015, military spending is projected to account for 54 percent of all federal discretionary spending,”https://t.co/FKyEFq8ix5 — M (@Pakeha56) October 29, 2018

ولفت الموقع إلى أن حجم الإنفاق العسكري في منطقة أوقيانوسيا، التي تضم أستراليا والجزر القريبة منها في المحيط الهادئ)، وصل إلى 32 في المئة، تلتها دول وسط أوروبا، التي زاد فيها حجم الإنفاق العسكري بنسبة 20 في المئة.

Military spending surge spurs defence industry deals https://t.co/3tBQJjpalp via @financialtimes — Virpi Heikkilä 🐾 (@VirpiHeikkila) October 29, 2018

وبينما تحتل دول أمريكا الجنوبية المرتبة رقم 9 عالميا، من حيث الزيادة في حجم الإنفاق العسكري، فإن مناطق أخرى شهدت تراجع في حجم الإنفاق العسكري بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 في المئة، بينها أوروبا الغربية، والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.