غواصات نووية تظهر فجأة بين جليد القطب الشمالي (فيديو)

تجري العديد من الدول تدريبات عسكرية للغواصات تشمل محاولات اختراق طبقات الجليد، لمحاكاة ظروف حرب تندلع في مناطق جليدية.

ورغم أن إحدى الغواصات الأمريكية سجلت فشلا ذريعا في اختراق طبقات الجليد، في مارس/ آذار الماضي، إلا أن مقطع فيديو يظهر قيام 3 غواصات بريطانية وأمريكية باختراق طبقات غير سميكة من الثلوج في القطب الشمالي.

© Sputnik . Evgeniy Biyatov في 9 سنوات... شمال أفريقيا يشهد حدثا عسكريا هائلا

ويظهر الفيديو لحظات طفو السفينة تحت طبقات سميكة من الثلوج قبل أن تبدأ في اختراقها.

وكانت الغواصة النووية الأمريكية "كونيكتيكوت" قد فشلت في الطفو فوق سطح الماء في القطب الشمالي بسبب الغطاء الجليدي السميك.

تجدر الإشارة إلى أن الغواصات الروسية، مثل "أكولا" و"أنتي"، التي صممت خصيصا للعمل في ظروف القطب الشمالي، قادرة على كسر الجليد، الذي تصل سماكته إلى 2.5 متر.

ورغم أن التكتيك العسكري لعمل الغواصات تحت الثلوج يعد جزءا من استعدادات الغواصات الأمريكية للحرب، إلا أن الطائرات الروسية المضادة للغواصات يمكنها اكتشاف الغواصات تحت طبقات الثلوج وتدميرها.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة ما بين 20-22 مارس من عام 2018، تم اكتشاف غواصات تابعة لحلف "الناتو" من قبل طائرات "تو-142"، التابعة للأسطول الشمالي الروسي.

NATO hunts Russian submarines in the Arctic https://t.co/yFmaPTSjxb — Craig Robert Limon (@UOCHIT) October 26, 2018

ويتمتع الأسطول الشمالي الروسي بخبرة جيدة في مجال إبحار الغواصات تحت الجليد، نظرا لتواجدها باستمرار في تلك المنطاق القطبية.