بعد حريق مصنع السفن... "الأميرال كوزنيتسوف" في أمان

قال ممثل المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، لم تضرر جراء الحادث الذي وقع في مصنع حوض السفن الـ 82 في مورمانسك، وتم قطرها إلى رصيف منتظم.

Press service of the Northern Fleet منظومة دفاع جوي جديدة تغير قدرات "الأميرال كوزنيتسوف" القتالية

موسكو — سبوتنيك . وأضاف الممثل:"جسم السفينة لم يتضرر نتيجة الحادث الذي وقع في مصنع حوض السفن الـ 82، وتم سحب سفينة "الأميرال كوزنيتسوف" بطريقة منتظمة إلى رصيفها في مصنع حوض السفن الـ 35 في مورمانسك لمواصلة الإصلاحات المجدولة".

وفي وقت سابق، أعلن ممثل المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن خلل في إمدادات الطاقة، أسفر عن غرق الحوض العائم الـ 50 في مصنع حوض السفن الـ 82 في مورمانسك، أثناء خضوع سفينة "الأميرال كوزنيتسوف" لإصلاحات مجدولة، ولم يشر الممثل إلى وقوع إصابات.

يشار إلى أن سفينة "الأميرال كوزنيتسوف" هي حاملة الطائرات الوحيدة ضمن القوام القتالي للأسطول البحري الحربي الروسي.