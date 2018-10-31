دول عربية تشتري أسلحة صينية

اشترت الجزائر من الصين الطائرة الهجومية CH-4. وهذه الطائرات دون طيار تقاتل حاليا في العراق، وقد شوهدت في المملكة العربية السعودية، ويوجد بيانات عن توريدها إلى الإمارات، وفقا لموقع فيستنيك موردافي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov روسيا تسلم الجزائر غواصة مخفية (فيديو)

تزن СН-4 حوالي 1300 كغ، وهي قادرة على البقاء لمدة 14 ساعة في السماء وحمل 350 كغ من الصواريخ الموجهة بالليزر التي تزن 40 كغ والقنابل الموجهة التي تزم 100 كغ.

وأشار الخبير العسكري الشهير، يوري ليامين أن الجزائريين اشتروا بالإضافة إلى СН-4، الطائرة بدون طيار CH-3 من نفس الشركة China Aerospace Science and Technology Corporatio، وهي موجودة أيضا عند باكستان (يطلق عليها هناك اسم "براق") وميانمار ونيجيريا وزامبيا.

يجدر الذكر أن جيوش بلدان رابطة الدول المستقلة تتدرب على التحكم بالطائرات دون طيار التي تصنع في الصين. على سبيل المثال حصلت كازاخستان في عام 2016 على الطائرة الهجومية الصينية Pterodactyl-1 (Yilong-1). وهي قادرة على تنفيذ المهام القتالية لمدة 20 ساعة والابتعاد مسافة 3000 كم عن قاعدتها. وقادرة على حمل 200 كغ من الأسلحة الموجهة المختلفة.