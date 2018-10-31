"مفاجأة عسكرية"...أغلب أسلحة الجيش الألماني غير صالحة للاستخدام

اعتبر وزير الدولة بوزارة الدفاع الألمانية، بيتر تاوبر، بأن ثلث المعدات العسكرية التي وضعت في الخدمة في عام 2017، صالحة للاستخدام.

فبحسب صحيفة "German Stuttgarter Nachrichten"، إنه من أصل 97 مركبة حربية تم تسليمها للجيش، لا يوجد سوى 38 مركبة صالحة للاستخدام، أي ما يعادل 37 في المئة فقط من العربات المقدمة للجيش.

وتعتزم وزارة الدفاع زيادة هذه النسبة لتصل لـ70 في المئة.

وبحسب ما صرح به تاوبر، فإن هذه النسبة سترتفع وتصل للمطلوب خلال فترة قصيرة.

وتثير مركبة القتال المخصصة للمشاة من نوع "بوما" الكثير من القلق لدى الإدارة العسكرية الألمانية، كون 27 آلية فقط صالحة للاستخدام من أصل 71 آلية.

بالإضافة لعدم رضى الإدارة العسكرية عن طائرات النقل العسكري من طراز " إيرباص A400M"، حيث تعتبر 4 طائرات فقط صالحة للخدمة من أصل 8، من المقاتلات التي تلقاها الجيش من نوع "يوروفايتر" الأربع هناك واحدة فقط صالحة للاستخدام.

ووفقا للخبراء الألمان، فإن المشكلة ناجمة عن المشاركة المتزايدة لألمانيا في العمليات العسكرية لحلف "الناتو.

يذكر بأن خبراء عسكريين في موقع "The National Interest" وصفوا الحالة الفنية للبحرية الألمانية بالمزرية، وأرجعوا السبب لعدم كفاية التمويل وضعف التخطيط.