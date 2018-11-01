القوات الخاصة السعودية تختار "أ كا-103" الروسية (صور)

لا تزال الأسلحة الصغيرة الروسية الصنع واحدة من الأكثر شعبية في العالم. يمكن رؤيتها الآن حتى حيث كانت تهيمن سابقا منتجات دول الناتو.

وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، ظهرت في الإنترنت منذ فترة وجيزة صور للجنود السعوديين وبحوزتهم بندقية АК-103 الجديدة أثناء تنفيذ المهمات القتالية على الحدود مع اليمن.

وقال الخبير العسكري، يوري ليامين، لقد اعترف الجيش وقوات الأمن الأخرى السعودية بجدارة بنادق كلاشينكوف. وهذا حصل على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي زبون دائم عند شركات الأسلحة الغربية.

Saudi SOF using RPGs on the Saudi-Yemen border. pic.twitter.com/UHsQMbSVEk — Yemen Observer (@YemeniObserv) October 31, 2018

وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، هناك أعداد كبيرة من البنادق الألمانية Heckler & Koch G36و G3 القديمة. وقد استحوذت السعودية على الروسية AK-103 قبل بضع سنوات، وهذه البنادق، دخلت خدمة القوات الخاصة والمظليين".

واشترت البلاد في البداية النسخة الرومانية من AK برصاصة عيار 7.62 ملم، وانتشرت بشكل كبير هناك.

ووأضح ليامن أن شركة روسوبورون اكسبورت والشركة الصناعية العسكرية السعودية وقعتا في العام الماضي، اتفاقا بشأن الإنتاج المرخص لـ AK-103 ، ولكن حتى الآن لا شيء معروف عن تنفيذ هذا المشروع.

وعيار الرصاصة في АК-103 7,62х39 يمكن وضع 30 رصاصة في المخزن. ومدى الإطلاق- 1000 متر. وتصل السرعة إلى 600 طلقة في الدقيقة، والسرعة الأولية للرصاصة 751 متر في الثانية ووزنها- 3.6 كغ.