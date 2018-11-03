مناورات عسكرية أوكرانية تحاكي ضرب شبه جزيرة القرم الروسية (فيديو)

وأظهرت القناة الأوكرانية عملية إطلاق الصواريخ من قواعد مثبتة من نوع " أوسا"، وشاركت وحدات الدفاع الجوي في المناورات والتدريبات عبر خلق مجال جوي أمن يضمن عملية إطلاق الصواريخ.

كما كان للقوات الدفاعية البرية والجوية الأوكرانية دور هام في التدريبات عبر مهمات مختلفة. وعبرت كييف عن رأيها بشأن المناورات والتدريبات على أنها كانت قانونية وضمن معايير القانون الدولي الذي يسمح للدول بتنظيم تدريبات دفاعية.

وفي سياق أخر، اعتبر المحللون العسكريون في روسيا أن هذه المناورات العسكرية الأوكرانية لا تمثل خطرا على روسيا وسيادتها خصوصا انها أتت على الحدود القريبة من شبه جزيرة القرم الروسية.