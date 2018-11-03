بندقية صينية تحرق ولا تقتل (فيديو)

والبندقية الصينية الجديدة يطلق عليها "زيد واي زيد إم — 500"، ولا يتجاوز وزنها 3 كيلوغرامات.
وتستطيع البندقية الصينية حرق جلد الإنسان بمستويات غير مميتة، وهو ما يمكن الجنود من مواجهة أهداف معادية بقوة غير مميتة.
وهي بندقية محمولة، يمكن استخدامها ضد المركبات المدرعة وضد خزانات وقود الدبابات الأقل تدريعا.
وتشبه البندقية الصينية حجم البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه — 47"، وتخطط الصين لانتاجها على نطاق واسع.
Chinese "laser rifle" sounds a bit too sci-fi to be true. 😑https://t.co/DfHjYUUMjn— Android Developer (@hpsaturn) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن البندقية الجديدة يمكن استخدامها بفعالية كبيرة في عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات فض الشغب.
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