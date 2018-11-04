الصين تصنع منافس لأحدث مركبة قتالية روسية (صور)

سيتم عرض المركبة القتالية للإنزال من الجيل الثاني في معرض الفضاء الجوي في تشوهاى للمرة الأولى. وظهرت صورة المركبة القتالية الجديدة على شبكة الإنترنت.

والمركبة السابقة ZBD-03 مزودة بمدفع أتوماتيكي عيار 30 ملم، وهي نسخة عن الروسية 2А72. ووفقا لمصادر صينية، النسخة الجديدة مزودة بمدفع عيار 100 ملم والتي صممت على أساس الروسية 2А70.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن المركبة القتالية الصينية الجديدة مشابهة للمركبة الإنزال القتالية الروسية بي أم دي-4 أم "سادوفنيتسا".

والحقيقة هي أن هذه ليست المحاولة الأولى لإنشاء درع جديد لفرق الإنزال. ففي عام 2016 ، تم بالفعل عرض نموذج، يشبه إلى حد كبير المركبة التي سيتم عرضها في تشوهاى. ولكن كانت المركبة في في ذلك الوقت فقط بمدفع 100 ملم، مما تسبب في رفض العسكريين. الآن وقد تم التخلص من هذا العيب.

وبالمقارنة مع ZBD-03، تم إعادة بناء بدن السيارة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن القتالي. وبالنظر إلى أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ستحصل على طائرات نقل عسكرية ثقيلة من طراز Y-20 بطاقة استيعابية تبلغ 66 طناً ، فإن ذلك لن يمثل مشكلة.