الصين تصنع منافس لأحدث مركبة قتالية روسية (صور)

والمركبة السابقة ZBD-03 مزودة بمدفع أتوماتيكي عيار 30 ملم، وهي نسخة عن الروسية 2А72. ووفقا لمصادر صينية، النسخة الجديدة مزودة بمدفع عيار 100 ملم والتي صممت على أساس الروسية 2А70.
وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن المركبة القتالية الصينية الجديدة مشابهة للمركبة الإنزال القتالية الروسية بي أم دي-4 أم "سادوفنيتسا".
Китайская ZBD-03 с новым вооружением — конкурент российской БМД-4М "Садовница". Фото: https://t.co/zrrz4VPLKr pic.twitter.com/kkuvKcCxkR— Komandante (@KomandanteS17) November 3, 2018
والحقيقة هي أن هذه ليست المحاولة الأولى لإنشاء درع جديد لفرق الإنزال. ففي عام 2016 ، تم بالفعل عرض نموذج، يشبه إلى حد كبير المركبة التي سيتم عرضها في تشوهاى. ولكن كانت المركبة في في ذلك الوقت فقط بمدفع 100 ملم، مما تسبب في رفض العسكريين. الآن وقد تم التخلص من هذا العيب.
PLA空軍空降兵主戦装備ZBD03空降戦車(2005年～)https://t.co/L2jkducS0Q pic.twitter.com/Td111SFqPN— 臥龍商店＠Vショー5F (@GARYUSHOUTEN) July 12, 2017
وبالمقارنة مع ZBD-03، تم إعادة بناء بدن السيارة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن القتالي. وبالنظر إلى أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ستحصل على طائرات نقل عسكرية ثقيلة من طراز Y-20 بطاقة استيعابية تبلغ 66 طناً ، فإن ذلك لن يمثل مشكلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)