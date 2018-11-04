طائرة روسية تحلق على علو منخفض فوق سفن الناتو (صور)

حلقت الطائرة المضادة للغواصات الروسية "تو-142" على علو منخفض فوق سفن الناتو التي كانت تشارك في مناورات Trident Juncture.

ونشر في الانترنت صورة للحدث، وحلقت "تو-142" فوق سفينة القيادة للأسطول السادس للولايات المتحدة Mount Whitney. والتقطت الصور من على متن السفينة الأمريكية.

وتجري الأن مناورات الناتو في بحر النرويج. وعلقت وزارة الدفاع الروسية على قلق وسائل الإعلام الغربية، مشيرة إلى أن كل رحلات الطائرات الروسية تنفذ وفق القواعد الدولية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن قاذفات "تو-142" المضادة للغواصات، نفذت دوريات فوق المياه المحايدة لبحر النرويج، لمدة 12 ساعة متواصلة.

وقالت الوزارة في بيان: " قامت قاذفات "تو-142" المضادة للغواصات يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بتنفيذ رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر النرويجي، وكانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة ".