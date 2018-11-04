رصد طائرة تجسس أمريكية على حدود منطقة كالينيغراد

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135V في المجال الجوي بالقرب من منطقة كالينيغراد.

وبحسب موقع PlaneRadar لمراقبة الطيران، "حلقت الطائرة رقم 64-14846 من القاعدة الجوية ميلدنهال في بريطاينا. ودخلت المجال الجوي البولندي خلال الرحلة".

© Sputnik . Aleksei Danichev المقاتلات الروسية تقلع 4 مرات في أسبوع لاعتراض طائرات تجسس أجنبية

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم رصد 17 طائرة تجسس وطائرة بدون طيار أمريكية ودول حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع. ونتيجة لذلك اضطرت مقاتلات القوات الجوية الروسية التحليق 4 مرات من أجل اعتراض الأهداف.

وحلقت الطائرة RC-135V الأسبوع الماضي من جهة البحر الأسود قبالة ساحل أبخازيا وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، وتسمح قدرات رادار الطائرات بجمع معلومات حول موقع وأنشطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وكانت طائرة الاستطلاع دون طيار RQ-4B Global Hawk، التي كانت في سماء ليتوانيا، تقوم بدوريات على طول الحدود الروسية لمدة 11 ساعة في 26 تشرين الأول / أكتوبر.