الروبوت القتالي "أوران 9" يصبح أكثر خطورة

ويسمح النظام بمعالجة الصور الرقمية الشاملة، والتثبيت الإلكتروني للفيديو، والكشف والتتبع التلقائي للأهداف.

وكتب المدير العام لمصنع ريازان، بافل بوداغوف في مجلة "راديو إلكترونيي تيخنلوغي": "هذا الروبوت يتميز عن نظائره بأنه تم استخدام فيه لأول مرة، التحكم الإلكتروني وشعاع الليزر، وبفضل ذلك أعطى الروبوت دقة عالية ونطاق استهداف محدد، وكتلة وأبعاد صغيرة".

ويسمح نظام "أوخوتنيك" الذي صنع على أساس فيديو الكمبيوتر والتقنيات الليزرية، بالكشف السريع والتقاط وتتبع الأهداف تلقائيا والتوجيه عالي الدقة للسلاح الموجه.

يذكر أن روبوت الاستطلاع والقتال "أوران 9" تم تصميمه للدعم الناري لوحدات المشاة في ساحة المعركة، وكذلك لحماية الأفراد وإبعادهم عن النار. "أوران —"9 مسلح بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 مم 2А72، ومدفع رشاش من طراز PKTM عيار 7.62 مم، ومنظومة مضادة للدبابات موجهة "أتاكا"، وقاذفة اللهب من طراز "شميل-إم".

ووزنه يصل إلى 12 طنا، ويتميز بمحرك ديزل قوي بقوة 400 حصان، والذي يسمح له بالتحرك بسرعة حوالي 35 كم / ساعة. احتياطي الطاقة — 200 كم.