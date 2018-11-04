أمريكيون يعترفون بأن "تي-90" أخطر دبابة في العالم

يعتقد الخبراء الأمريكيون أن روسيا وحدها هي التي استطاعت إنشاء معدات قادرة على القتال في أي ظروف.

لا تزال الدبابات الروسية "تي-90" تظهر معجزاتها الحيوية وتقاتل في أي ظروف، وفقا لThe National Interest.

© Sputnik . Said Tsarnaev تزويد دبابات "تي-90" العراقية بكاميرات الرؤية الخلفية (صور)

وتشير المجلة إلى أن الجيش العراقي، المسلح بدبابات من طراز M1 ، لم يتمكن من منع غزو الموصل في عام 2014 ، لكن دبابات "تي-90" الروسية تواصل العمل بفعالية في الشرق الأوسط.

والدبابات الروسية، ليست مجهزة بدرع فولاذي قوي فحسب، ولكن أيضا نظام دفاعي ديناميكي، والدبابات الروسية لا تزال تواجه أنظمة الصواريخ الأمريكية، في الوقت الذي "تحترق" فيه الدبابات الأمريكية والألمانية مثل الكبريت. وفقا للخبراء، لا يجب أن تؤخذ جميع المقارنات في السنوات السابقة بعين الاعتبار، لأن الدبابات الروسية أصبحت أكثر قدرة من الدبابات الأجنبية.