جنرال في "الناتو" يتحدث عن صعوبة المواجهة مع روسيا

تحدث رئيس هئية الأركان العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجنرال إيان بروكس، عن الصعوبات الكبيرة التي ستواجه قوات الحلف في حال حدوث تصادم مع روسيا.

الجنرال تحدث عن الصعوبات التي ستواجه حركة الوحدات العسكرية و تنقلها بالإضافة لنقل المعدات العسكرية.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis جنرال أمريكي: الناتو عاجز في الوقت الراهن عن صد اجتياح روسي

فبحسب مجلة "Defense News"، فإن حركة القطع العسكرية والجنود لن تكون بالسرعة الكافية.

وأضاف بروكس قائلا:"يواجه أعضاء الحلف مشكلة في الحراك العسكري ونقل الجنود والمعدات العسكرية الى الجبهة الشرقية المحتملة، ولايزال هناك الكثير من العمل بانتظار الحلف للقيام به في هذا الشأن".

أولا لا بد من حل المسائل اللوجستية، من خلال إيجاد طرق قادرة على تحمل نقل المعدات العسكرية وزيادة القدرة الإستيعابية للموانئ الرئيسية بالإضافة لإصلاح خطوط السكك الحديدية القديمة.

ويجب على دول الحلف التكاتف مع بعضها من أجل الحصول على إذن لعبور قوات الحلف لحدودها ومجالها الجو.

هذا وكان قائد القوات البحرية الأمريكية، جيري هندريكس، قد تحدث في وقت سابق عن المشاكل اللوجستية واصفا إياها بأنها "مشاكل إستراتيجية متنامية".

وقال إن الجيش ليس لديه القدرة على التنافس مع القوى العظمى في حال لم تتوفر الوسائل التي نحتاجها للقيام بمثل هذه العمليات.